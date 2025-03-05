Удаленная компьютерная помощь. Установка программ. Обучение.

Создание сайтов, первичное сео, работа с текстами, наполнение, покупка установка домена, установка ssl сертификата. Установка виджета обратной связи, добавление црм форм.

Рерайт, копирайтинг, сео- тексты.

Поисковые системы:

- яндекс директ настройка

- гугл реклама

- подключение и настройка яндекс метрики

- гугл карты

- яндекс справочникс, бизнес

- яндекс карты

- другие поисковые системы

Работа с соц. сетями, таргетированная реклама Вконтакте. Работа с досками объявлений. Дизайн. Работа с 1С. Создание несложных 3д объекты. Обрезка видео, несложный монтаж. Редактирование аудиоголоса (работа с тонами).

Разработка Телеграмм ботов.

Создание и заполнение профилей на таких сайтах, как профи.ру, Яндекс Услуги, поискмастера.ру

Добавление товаров на WB