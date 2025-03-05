Удаленная компьютерная помощь. Установка программ. Обучение.
Создание сайтов, первичное сео, работа с текстами, наполнение, покупка установка домена, установка ssl сертификата. Установка виджета обратной связи, добавление црм форм.
Рерайт, копирайтинг, сео- тексты.
Поисковые системы:
- яндекс директ настройка
- гугл реклама
- подключение и настройка яндекс метрики
- гугл карты
- яндекс справочникс, бизнес
- яндекс карты
- другие поисковые системы
Работа с соц. сетями, таргетированная реклама Вконтакте. Работа с досками объявлений. Дизайн. Работа с 1С. Создание несложных 3д объекты. Обрезка видео, несложный монтаж. Редактирование аудиоголоса (работа с тонами).
Разработка Телеграмм ботов.
Создание и заполнение профилей на таких сайтах, как профи.ру, Яндекс Услуги, поискмастера.ру
Добавление товаров на WB
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