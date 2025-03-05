Требуется доработка сайта на OpenCart, основанного на теме ProStore. Необходимо настроить карточки товаров, изменить пункты меню, доработать верстку и функционал корзины, а также внести правки в код. Дополнительно требуется работа с личным кабинетом и настройка писем о заказах.
Правки на сайте вордпресс
есть несколько визуальных правок по магазину (сделать банер чуть больше, расстояние между фильтрами, отсуп у цены)
добавить недавно просмотренные товары
кол-во товара не по фигме
Не работает СДЭК, хотя подключен - просто не отображается в списке доставок
Подключена Яндекс доставка, но при смене региона/индекса пропадает возможность оформить ее.
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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