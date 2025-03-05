Правки на сайте вордпресс

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки170 просмотров

  1. есть несколько визуальных правок по магазину (сделать банер чуть больше, расстояние между фильтрами, отсуп у цены)

  2. добавить недавно просмотренные товары

  3. кол-во товара не по фигме

  4. Не работает СДЭК, хотя подключен - просто не отображается в списке доставок

  5. Подключена Яндекс доставка, но при смене региона/индекса пропадает возможность оформить ее.


FigmaДизайн интернет-магазинов
3 месяца назад
Maxtsurka
Максим 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Kastom93
31 год
2 года в сервисе
Был
13 дней назад
3 месяца назад
$20
15 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Артем
 
46 лет
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Kastom93
31 год
2 года в сервисе
Был
13 дней назад
3 месяца назад
Андрей
 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
13 часов назад
1 отзыв
3 месяца назад