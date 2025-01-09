Доработка скрипта на базе Unisite CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки276 просмотров

Необходимо доработать проект на базе Unisite CMS сайт https://betah.co.il

Ошибка следующая при вводе кода из смс пишет не правильный код при авторизации

На идентичном проекте https://acol.co.il все работает.

Доработка сайтовУстранение ошибок
4 месяца назад
Vadymataka
Вадим 
39 лет
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Игорь
 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
час назад
145 отзывов
3 месяца назад
Владимир
 
23 года
4 месяца в сервисе
Был
4 дня назад
7 отзывов(-1)
4 месяца назад
Андрей
 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
31 отзыв
4 месяца назад