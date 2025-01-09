Необходимо внести изменения на сайт на платформе WordPress. Требуется создать внутреннюю страницу, аналогичную приложенному примеру, с предоставленным текстом и фото. Также нужно реализовать галерею с прокруткой, где при открытии страницы будут отображаться 2-3 строки, а при прокрутке будут добавляться новые фото. Пример сайта для вдохновения будет предоставлен.
Доработка скрипта на базе Unisite CMS
Необходимо доработать проект на базе Unisite CMS сайт https://betah.co.il
Ошибка следующая при вводе кода из смс пишет не правильный код при авторизации
На идентичном проекте https://acol.co.il все работает.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $5
Необходимо внести правки в функцию графика на второй вкладке Google Sheets для отображения столбиков с суммами по направлениям из столбца 'Направление'. При фильтрации по Приходу, Расходу или Ср. расходу на проект должны отображаться соответствующие суммы в отдельных столбцах. Текущая реализация выводит все в один столбик.Базы данных3 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Требуется установить сайт на платформе WordPress, настроить SSL-сертификат и связать домен с хостингом. Необходима комплексная настройка для обеспечения безопасности и доступности сайта.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 месяца назад
Необходимы работы по доработке сайта на Bitrix с модулем АСПРО. Задачи включают верстку, фронтенд и добавление новой языковой версии. Техническое задание предоставлено, но макетов нет. Сроки выполнения сжаты, оплата возможна на карту или через Золотую Корону.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт3 месяца назад
Требуется обновление модуля "Налоговые ставки РФ" в CS-Cart. Необходимо добавить новые поля для ставок НДС 5% и 7%. Обеспечьте корректное введение данных.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт4 месяца назад
Необходимо наладить систему управления контентом (CMS) для сайта на платформе Vue.JS с использованием nodejs, nuxtjs и MongoDB. Доступен готовый дизайн и верстка. Сайт должен поддерживать 4 языка и включать SEO-поля для редактирования мета тегов. Важно обеспечить быструю работу сайта.Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт3 месяца назад
Необходимо внести правки на сайт, созданный на платформе WordPress. Ожидается работа с контентом и дизайном, чтобы улучшить функциональность и внешний вид ресурса.Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $50
Необходимо подобрать шаблон на WordPress и внедрить его структуру. Заполнить страницы и сдать полный структурированный сайт с оптимизацией под Yandex. Подробное ТЗ будет предоставлено. Возможность постоянного сотрудничества.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт3 месяца назад
- $100
Требуется подбор шаблона на OpenCart, перенос всех данных и перевод сайта на иностранные языки. Необходимо создать полностью структурированный сайт с оптимизацией под Google. Подробное техническое задание будет предоставлено. Возможность постоянного сотрудничества.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт3 месяца назад
- $20
Необходимо внести правки в WordPress, включая изменение стилей для некоторых блоков и добавление функционала 'показать еще' на сайт. Ожидается качественное выполнение задачи с учетом современных стандартов дизайна.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 месяца назад