Шаблон на WordPress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок39 просмотров

Нужно подобрать шаблон на WordPress, внедрить структуру, заполнить страницы. Сдать полный структурированный сайт с оптимизацией под Yandex. Подробное ТЗ дам оперативно. Постоянное сотрудничество.

WordPress
4 месяца назад
bogest
Максим 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
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4 месяца назад
Евгений
 
35 лет
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4 месяца назад
Александр
 
47 лет
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Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
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день назад
39 отзывов(-3)
4 месяца назад
ТОП-10
Системы управления (CMS)
Дану
 
30 лет
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Был
2 часа назад
4 месяца назад
Віталій
 
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6 дней назад
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Владимир
 
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4 месяца в сервисе
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4 дня назад
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