Требуется создать брендинг и сайт для проекта по продаже веганских сладостей в Ванкувере. Задачи включают разработку логотипа, дизайн-системы, сайта, а также создание аватарок и обложек для соцсетей. Необходимы уверенные навыки работы в Figma и английский язык для коммуникации в международной команде.