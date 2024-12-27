Потрібно сайт на конструкторі

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Закрыт7 заявок47 просмотров

Сайт для продажі онлайн курсів. Це має бути лендінг. Потрібно дизайн, розробка. Бажано зробити на shop-express. Маю підключати оплату від mono.

Дизайн лендинговИнтеграция платежных системСоздание лендингов
4 месяца назад
human2012
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4 года в сервисе
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4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Максим
 
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день назад
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4 месяца назад
Лучший разработчик сайтов апреля
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Сайты «под ключ»
Евгений
 
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19 часов назад
17 отзывов
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Евгений
 
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15 часов назад
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Бодя
 
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13 часов назад
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Вадим
 
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онлайн
11 отзывов
4 месяца назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Глеб
 
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месяц назад
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Валерий
 
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66 отзывов(-2)
4 месяца назад