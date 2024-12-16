Ищем фрилансеров для разработки сайтов «под ключ» для мини-бизнеса. Проект включает полный спектр услуг: от дизайна до программирования. Требуется опыт в создании функциональных и привлекательных сайтов. Задача заключается в создании удобного интерфейса и эффективного решения для онлайн-продвижения.