Необходимо найти 1200 качественных фото для сайта спецтехники. Для каждого из 60 моделей в 20 разделах требуется по 1 фото без водяных знаков, разрешение от 1024x1024. Название каждого изображения должно соответствовать наименованию модели на латинице без пробелов. Работа сдается архивом с иерархией папок, пример: Автокран, КС-5502, ks_5502.jpg.