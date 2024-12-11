Фронтенд-разработчик для создания сайта на Astro, Tailwind CSS и Headl

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Закрыт4 заявки347 просмотров

Ищем опытного разработчика для создания адаптивного, мультиязычного и SEO-оптимизированного сайта с использованием Astro Framework, Tailwind CSS и Headless CMS (например, Strapi, Contentful). Сайт будет включать динамические страницы для обзоров, новостей и списков, управление которыми будет осуществляться через CMS.

Основные требования:

  • Опыт работы с Astro Framework и Tailwind CSS.

  • Интеграция Headless CMS (например, Strapi, Contentful) для управления динамическим контентом.

  • Создание адаптивного дизайна с оптимизацией скорости загрузки страниц.

  • Реализация продвинутых SEO-функций (канонические URL, метатеги, структурированные данные, карта сайта).

  • Настройка мультиязычности и локализации.

Что нужно сделать:

  • Полностью рабочий сайт с интеграцией CMS.

  • Удобное управление динамическими страницами для обзоров и новостей.

  • Адаптивный дизайн, оптимизированный для производительности и масштабируемости.

AstroTailwind CSSАдаптивный дизайнИнтеграция APIСоздание сайтов
5 месяцев назад
guest_1733933183130
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