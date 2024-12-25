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Закрыт18 заявок80 просмотров

Нужен продающий сайт
Есть примеры, что бы я хотел, готов выслать ТЗ
Попробовал делать отдельно дизайн, отдельно верстку - не получилось
Нужна команда, которая соберет "под ключ"
Тильду и другие конструкторы не интересны

Создание сайтов
4 месяца назад
guest_15969824637209
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