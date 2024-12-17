Необходимо разработать новогоднюю картинку-приглашение для дня открытых дверей. Дизайн должен быть похож на предоставленный образец. Включите логотип университета и QR-код. Учтите, что при большом количестве правок цена может увеличиться до 10 USD.
Нарисовать и запустить mem коин под ключ с сайтом и раскруткой
нарисовать и запустить mem коин под ключ с сайтом и раскруткой
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $10Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен4 месяца назад
Требуется иллюстратор для создания 15 векторных иллюстраций в разных стилистиках в Adobe Illustrator, а также для сборки картинок и текста в один макет. Проект рассчитан на 1-2 недели. Важно предложить различные стилистики иллюстраций для моушн дизайна.Закрыт4 месяца назад
Ищется талантливый детский иллюстратор для создания серии книг о кибербезопасности для детей 7-12 лет. Необходимы креативные иллюстрации в современном цифровом стиле, которые передают атмосферу приключений и юмора. Гибкие сроки с оговорёнными этапами работы.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется графический дизайнер для создания оформления карточек товара в нише уходовой косметики. Необходимо разработать визуальные элементы, которые подчеркнут уникальность продуктов и привлекут внимание покупателей.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется разработать каллиграфию для кармана рюкзака по ТЗ. Необходимо создать несколько вариантов и визуализировать их в Photoshop, чтобы показать, как будет выглядеть изображение на кармане. В конце предоставить файлы в формате PDF и AI с выбранной надписью.Закрыт5 месяцев назад
Необходим дизайнер инфографики для создания уникальных карточек товаров на платформе Wildberries. Требуется опыт работы в данной области и умение создавать привлекательные визуальные элементы.Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Необходимо собрать целостный дизайн татуировки, которая будет охватывать область от щиколотки до колена. Дизайн должен включать различных персонажей. Примеры будут предоставлены.Закрыт4 месяца назад
Требуется перерисовать карту в векторном формате, включающую 7 наименований объектов и 7 пиктограмм. Важное требование — красивое и инфографичное исполнение. Срок выполнения составляет 3-4 дня. Бюджет — 2500, возможны правки и обсуждение цены.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Требуется 2D художник для разработки промо материалов мобильных игр. Задачи включают создание иконок и баннеров для A/B тестирования. Необходимо свободное владение Photoshop и наличие портфолио с работами, связанными с мобильными играми. Укажите прайс на проект.Закрыт4 месяца назад
Необходимо разработать дизайн для поста в ВК, который будет использоваться в конкурсе репостов. Требуется создать привлекательную иллюстрацию, соответствующую тематике конкурса. Учитывайте специфику социальной сети и целевую аудиторию.Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт4 месяца назад