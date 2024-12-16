Требуется разработка прикладного ПО с использованием OpenGL. Подробности задания указаны в приложенной фотографии. Ожидается качественная реализация функционала.
Дизайн надписи
Необходимо по ТЗ сделать каллиграфию для кармана рюкзака. Разработать несколько вариантов. Нанести в фотошопе на рюкзак (как на примере) для понимания как будет выглядеть изображение на кармане. Прислать файл pdf и ai выбранной надписи.
Заявки фрилансеров
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