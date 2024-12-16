Дизайн надписи

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Необходимо по ТЗ сделать каллиграфию для кармана рюкзака. Разработать несколько вариантов. Нанести в фотошопе на рюкзак (как на примере) для понимания как будет выглядеть изображение на кармане. Прислать файл pdf и ai выбранной надписи.

Adobe IllustratorAdobe PhotoshopДизайн объектов
5 месяцев назад
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Иллюстрации и Рисунки