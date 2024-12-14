2D художник для промо материалов мобильных игр

Ищем 2D художника для работы над промо материалами для мобильных игр. Задачи включают подготовку промо-материалов, таких как иконки и баннеры для A/B теста. Требуется свободное владение Photoshop и наличие портфолио с примерами работ, связанных с мобильными играми. Проектная оплата, просьба указать ваш прайс.