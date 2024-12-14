2D художник для промо материалов мобильных игр

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт3 заявки340 просмотров

Ищем 2D художника для работы над промо материалами для мобильных игр. Задачи включают подготовку промо-материалов, таких как иконки и баннеры для A/B теста. Требуется свободное владение Photoshop и наличие портфолио с примерами работ, связанных с мобильными играми. Проектная оплата, просьба указать ваш прайс.

Adobe PhotoshopСоздание баннеровСоздание иконок
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Даниал
 
21 год
3 года в сервисе
Был
7 дней назад
3 отзыва
5 месяцев назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
17 минут назад
130 отзывов
5 месяцев назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
34 минуты назад
61 отзыв
5 месяцев назад