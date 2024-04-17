Требуется дизайнер для разработки лид магнита по предоставленному ТЗ. Проект включает создание 4 страниц с иллюстрациями и рисунками. Предоставляются материалы и пример для вдохновения.
Дизайнер для превью видео
Я ищу дизайнера для создания превью видео.
Превью должны быть преимущественно горизонтальными для платформ, таких как YouTube, Рутуб и ВКвидео, а также для рилсов.
Пожалуйста, отправляйте свои работы и прайс в личные сообщения, начиная с слова «ПРЕВЬЮ».
Заявки фрилансеров
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