Дизайнер для превью видео

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрытнет заявок193 просмотра

Я ищу дизайнера для создания превью видео.

Превью должны быть преимущественно горизонтальными для платформ, таких как YouTube, Рутуб и ВКвидео, а также для рилсов.

Пожалуйста, отправляйте свои работы и прайс в личные сообщения, начиная с слова «ПРЕВЬЮ».

ReelsСоздание превью
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров