Я ищу дизайнера для создания превью видео.

Превью должны быть преимущественно горизонтальными для платформ, таких как YouTube, Рутуб и ВКвидео, а также для рилсов.

Пожалуйста, отправляйте свои работы и прайс в личные сообщения, начиная с слова «ПРЕВЬЮ».