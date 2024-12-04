Здравствуйте!

Нужно придумать 12 мемов, в которых можно закрыть какую-либо деталь и можно будет додумать логически по следующим аниме:

Клинок рассекающий демонов: 2

Звездные дитя: 1

Хантер Х Хантер: 1

Токийские мстители: 1

Моя геройская академия: 2

Человек-бензопила: 1

Семья шпиона: 2

Тетрадь смерти: 2

УСЛОВИЯ: 1. Мемы должны быть смешными.

2. Некоторые мемы должны быть очень простыми (можно сразу же додуматься), некоторые - сложными. Но также чтобы модно было додуматься. 3. Можно использовать шаблоны для мемов, но нельзя брать готовые.

ЕСТЬ ПРИМЕРЫ