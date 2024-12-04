Ищется дизайнер для создания карточки продукта на маркетплейс для бокса для бровей. Необходимо разработать основное изображение и несколько картинок для карусели. Требуется наличие портфолио с работами в косметической тематике и умение работать с нейросетью. Оплата обсуждается.
Придумать мемы по АНИМЕ
Здравствуйте!
Нужно придумать 12 мемов, в которых можно закрыть какую-либо деталь и можно будет додумать логически по следующим аниме:
Клинок рассекающий демонов: 2
Звездные дитя: 1
Хантер Х Хантер: 1
Токийские мстители: 1
Моя геройская академия: 2
Человек-бензопила: 1
Семья шпиона: 2
Тетрадь смерти: 2
УСЛОВИЯ: 1. Мемы должны быть смешными.
2. Некоторые мемы должны быть очень простыми (можно сразу же додуматься), некоторые - сложными. Но также чтобы модно было додуматься. 3. Можно использовать шаблоны для мемов, но нельзя брать готовые.
ЕСТЬ ПРИМЕРЫ
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