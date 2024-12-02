Требуется дизайнер для разработки инфографики, связанной с образовательным контентом. Необходимо создать визуально привлекательные графики и схемы для ясного и доступного представления информации. Идеальный кандидат должен иметь опыт в разработке инфографики и знания в области дизайна, чтобы адаптировать контент под требования образовательных материалов.