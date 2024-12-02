Необходимо создать стикер пак для телеграм

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт6 заявок249 просмотров

Ищу дизайнера, который сможет создать стикер-пак для телеграма, по референсу. Возможно Вы тот самый дизайнер, который делал его раннее, тогда ищу именно вас )

TelegramСоздание стикеров
5 месяцев назад
guest_1733140462568
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Виктор
 
42 года
5 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
5 месяцев назад
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
34 минуты назад
8 отзывов
5 месяцев назад
Ксения
 
21 год
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
42 минуты назад
61 отзыв
5 месяцев назад
Дарья
 
28 лет
6 лет в сервисе
Была
месяц назад
5 месяцев назад
Владислав
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
18 часов назад
1 отзыв
5 месяцев назад