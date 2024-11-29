Требуется дизайнер для оформления профиля

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Я ищу опытного дизайнера для оформления профиля по моему техническому заданию.

Проект небольшой, и важно, чтобы дизайнер имел опыт работы без использования искусственного интеллекта или работы с инфографикой на телефоне.

Цена на работу будет договорной.

5 месяцев назад
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