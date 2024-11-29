Ищется дизайнер мемов для работы на стриме в формате pumpfun. Задача - рисовать мемы во время стрима без озвучивания. Оплата до 500$ за хороший запуск, если мем понравится аудитории. Требуется наличие активного аккаунта в Twitter и портфолио. Возможность привлечь новую аудиторию и заработать на успешных запусках.