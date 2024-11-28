Дизайнер мемов для стрима

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт2 заявки152 просмотра

Мы - маркетинговая студия, которая запускает художников на pumpfun, задача художника просто рисовать на стриме, без лица/без озвучивания.

Обязанности/Задачи:

1/Рисовать на стриме на pumpfun

2/Иметь хороший аккаунт в твиттере

Условия работы:

Оплата за хороший запуск, если мем понравится людям оплачиваем до 500$

По стилю: Предпочтительно мемы и современный стиль

Что получаете вы:

1/ Новую аудиторию (живые подписчики)

2/ Выплату за успешные запуски

3/ Известность

Нужна ссылка на ваш аккаунт в твиттере, портфолио и контакт для связи.

5 месяцев назад
guest_1732801975191
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
38 минут назад
61 отзыв
5 месяцев назад
Михаил
 
19 лет
7 месяцев в сервисе
Был
месяц назад
4 отзыва
5 месяцев назад