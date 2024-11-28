Требуется дизайнер для оформления прайс листа на 7 страниц. Необходимо разработать два варианта оформления по техническому заданию и предоставить их в формате PDF, а также в редактируемом виде. Опыт работы от 1 года и наличие примеров выполненных работ обязательны. Срок исполнения - 3 дня.
Дизайнер мемов для стрима
Мы - маркетинговая студия, которая запускает художников на pumpfun, задача художника просто рисовать на стриме, без лица/без озвучивания.
Обязанности/Задачи:
1/Рисовать на стриме на pumpfun
2/Иметь хороший аккаунт в твиттере
Условия работы:
Оплата за хороший запуск, если мем понравится людям оплачиваем до 500$
По стилю: Предпочтительно мемы и современный стиль
Что получаете вы:
1/ Новую аудиторию (живые подписчики)
2/ Выплату за успешные запуски
3/ Известность
Нужна ссылка на ваш аккаунт в твиттере, портфолио и контакт для связи.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Требуется дизайнер, который умеет работать в Canva. Основная задача заключается в добавлении текста на готовые иллюстрации и рисунки. Задача срочная, необходима оперативность и креативный подход.Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Требуются фоны для игры в жанре визуальной новеллы, выполненные в аниме-стиле. Ожидаются стильные и оригинальные иллюстрации. Пример фона прилагается.Закрыт4 месяца назад
- $10
Задача заключается в преобразовании SVG-иллюстрации в анимированный GIF. Необходимо создать эффект переливающихся цветов и анимацию, которая имитирует изменение формы. Исходный файл будет предоставлен.Закрыт4 месяца назад
Ищется дизайнер для создания обложек на YouTube, посвященных медитациям. Необходимо предоставить портфолио и выполнить тестовое задание. Бюджет обсуждается.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Требуются два иллюстратора для создания иллюстраций по референсам. Работа удаленная с оплатой от 110k в месяц. Гибкий график, оплачиваемое тестовое задание. Вопросы: сколько иллюстраций в день можете создать, когда готовы начать, знакомы ли с крипто мемами и можете ли работать в других стилях. Необходимо предоставить ответы на вопросы, цену за тестовое задание, портфолио и желаемую месячную оплату.Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $10
Разработайте уникальные принты для футболок, отражающие темы мироздания, возвышения сознания, йоги, вегетарианства, семьи и юмора. Идеи должны быть оригинальными и подходить для печати на одежде.Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $15
Требуется разработать четкую инфографику для карточки товара, включая необходимые иллюстрации и рисунки. Все детали будут предоставлены исполнителю для выполнения задачи.Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется графический дизайнер для создания иллюстраций и визуального контента для социальных сетей и рекламных материалов. Необходим опыт от 2-х лет, знание Adobe Creative Suite, креативность и умение работать в срок. Работа в команде с маркетологами и копирайтерами. Бюджет обсуждается.Закрыт5 месяцев назад
Требуется дизайнер для разработки дизайна и визуализаций интерьера. Имеется готовое планировочное решение и расстановка мебели. Чертежи не нужны, акцент на визуализацию и взаимодействие с заказчиком.Закрыт5 месяцев назад