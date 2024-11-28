Требуются два иллюстратора для создания иллюстраций по референсам. Работа удаленная с оплатой от 110k в месяц. Гибкий график, оплачиваемое тестовое задание. Вопросы: сколько иллюстраций в день можете создать, когда готовы начать, знакомы ли с крипто мемами и можете ли работать в других стилях. Необходимо предоставить ответы на вопросы, цену за тестовое задание, портфолио и желаемую месячную оплату.