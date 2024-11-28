Фон для візуальної новелли (гра)

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Закрыт2 заявки139 просмотров

Потрібні фони для гри у жанрі візуальної новелли, щось анімешне та стильне.

Приклад такого фону я прикріпив на фото

5 месяцев назад
guest_1732761052584
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