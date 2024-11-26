Графический дизайнер

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Закрыт2 заявки169 просмотров

Ищется графический дизайнер для создания визуального контента для социальных сетей и рекламных материалов.

Работа предполагает взаимодействие с маркетологами и копирайтерами.

Требуется опыт работы от 2-х лет, знание Adobe Creative Suite, креативность и умение работать в срок.

Бюджет по договоренности.

Adobe IllustratorAdobe PhotoshopСоздание баннеровСоздание креативов
5 месяцев назад
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Илья
 
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