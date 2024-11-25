Требуется дизайнер инфографики для разработки карточек для 25 товаров в нише детская обувь. Работа может быть постоянной с гибким графиком. Оплата от 600 рублей за карточку с возможностью предоплаты.
Графічний дизайнер
Шукаємо дизайнера, який:
-Майстерно володіє Photoshop;
-Має безліч креативних ідей і вміє створювати привабливі візуали;
-Володіє досвідом у дизайні продуктів та створенні ефективної інфографіки.
Умови роботи:
-Віддалена робота з будь-якої точки світу;
-Повна зайнятість, графік з понеділка по п’ятницю, 09:00 - 18:00 (з перервами);
-Стабільні виплати з можливістю впливати на рівень свого доходу;
-Бонуси та премії за досягнення результатів;
-Робота з time tracker;
-Оплачуване стажування;
-Перспективи професійного та фінансового зростання.
Обов’язки:
-Створення графічних матеріалів для продуктової лінійки (інфографіка, A+ контент);
-Ведення звітності щодо виконаної роботи;
-Робота в команді молодих та мотивованих колег.
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