Графічний дизайнер

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Закрыт2 заявки273 просмотра

Шукаємо дизайнера, який:

-Майстерно володіє Photoshop;

-Має безліч креативних ідей і вміє створювати привабливі візуали;

-Володіє досвідом у дизайні продуктів та створенні ефективної інфографіки.

Умови роботи:

-Віддалена робота з будь-якої точки світу;

-Повна зайнятість, графік з понеділка по п’ятницю, 09:00 - 18:00 (з перервами);

-Стабільні виплати з можливістю впливати на рівень свого доходу;

-Бонуси та премії за досягнення результатів;

-Робота з time tracker;

-Оплачуване стажування;

-Перспективи професійного та фінансового зростання.

Обов’язки:

-Створення графічних матеріалів для продуктової лінійки (інфографіка, A+ контент);

-Ведення звітності щодо виконаної роботи;

-Робота в команді молодих та мотивованих колег.

Adobe PhotoshopСоздание инфографики
5 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

Диана
 
20 лет
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Михаил
 
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