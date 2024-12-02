Календарик карманный

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Завершен2 заявки16 просмотров

Доброго времени

Требуется календарик карманный (размером в две визитки), у которого с одной стороны календарь на 2025 год, с другой флаер - контактные данные

Жду указаний по цене

5 месяцев назад
grinvitch282
40 лет
5 лет в сервисе
Была
месяц назад

Выбранный исполнитель

Sawchenko
Андрей 
23 года
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
$10
3 дня
Escrow
Хороший исполнитель. По оплате задерживаю по техничским причинам, простите, отпишусь
Благодарю Любов за сотрудничество. Оплата чуть задержалась, но быстро пришли к конечному варианту работы!

Заявки фрилансеров

Sawchenko
Андрей 
23 года
3 года в сервисе
Был
4 месяца назад
5 месяцев назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 часов назад
201 отзыв
5 месяцев назад
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Иллюстрации и Рисунки