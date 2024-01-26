Ретуш по предметной съемке

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Закрыт3 заявки304 просмотра

Ищу ретушера по предметке для работы с ювелирными изделиями из золота, одеждой и ожидаемой съемкой обуви.

Прошу присылать портфолио и указать цену за конкретные работы до/после.

Если есть примеры работ именно по одежде, золоту и обуви, буду признателен.

Ретушь фотографий
5 месяцев назад
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