Ищется креативный дизайнер с опытом в трейдинге для создания обложек для канала на YouTube и написания креативных текстов. Требуется умение сочетать визуальный стиль с содержанием, чтобы привлечь внимание аудитории. Опыт работы в данной тематике будет преимуществом.
Создание обложки для видео YouTube-канала о поездке
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Название задания:
Создание обложки для видео YouTube-канала о поездке по заснеженной Ирландии (стиль "рваный дизайн")
Описание:
Нужно разработать обложку для видео на YouTube-канале, посвящённого поездке по Ирландии во время сильного снегопада. Видео снято с камеры в машине, создаётся ощущение записи с авторегистратора. Видео показывает заснеженные дороги и пейзажи, что является редкостью для Ирландии. Обложка должна быть выполнена в стиле рваного дизайна (эффект "рваных краёв") и включать два горизонтальных слоя, каждый из которых отражает ключевую тему видео. Дизайн обложки должен привлекать внимание, вызывать эмоции и мотивировать зрителя кликнуть на видео.
Требования к каждому слою:
1. Верхний слой (самая верхняя горизонтальная часть):
- Дизайн: Крупный текст с акцентом на редкость и неожиданность снегопада в Ирландии, например:
- "Ireland Buried in Snow – Roads Closed!"
- "Unbelievable Snowstorm in Ireland!"
- Подзаголовок, объясняющий ситуацию, например:
- "A rare sight – an Irish winter wonderland."
- Фон: Фото заснеженного пейзажа или дороги, создающее ощущение хаоса и редкости события.
2. Средний слой (центральная часть):
- Дизайн: Фото дороги или вида из машины (я предоставлю материалы).
- Текст: Написать крупно "Driving Through Killarney & Tralee" и добавить сверху подпись, например, "Rare Winter Journey by Car".
- Фон: Использовать предоставленные фото с пейзажами заснеженных дорог.
Объединение слоёв:
- Обложка должна передавать атмосферу зимнего приключения с акцентом на редкость и драматичность снегопада.
- Включить визуальный элемент, связывающий все слои, например:
- Иконки снежинок или эффекты снега.
- Линии, имитирующие дорожные полосы или следы шин.
- Добавить небольшой текстовый элемент, который указывает, что это видео сопровождается новогодним плейлистом, например:
- "Drive with festive vibes – enjoy our Christmas playlist!"
Дополнительные элементы:
- Я предоставлю скриншоты с телефона, где местное правительство предупреждает о плохих погодных условиях и рекомендует воздержаться от выхода на улицу. Эти скриншоты нужно встроить в обложку, чтобы они выглядели как подтверждение серьёзности ситуации (например, в углу или в отдельной вставке).
Дополнительные требования:
- Формат: Размер под стандартную обложку YouTube (1280x720 px).
- Цвета: Контрастные, с холодными зимними оттенками.
- Стиль: Рваный коллаж с атмосферой зимнего хаоса.
- Текст: Читаемый, хорошо вписанный в общий дизайн.
Оплата:
- Оплата будет произведена в криптовалюте Tron (TRX).
- Убедитесь, что у вас есть криптокошелёк для получения оплаты.
Перспективы:
- Если результат будет хорошим, возможна постоянная работа над похожими заданиями для канала.
Что я предоставлю:
- Фото заснеженных дорог и пейзажей.
- Скриншоты с предупреждениями местного правительства.
Срок:
Задание должно быть выполнено сегодня.
Примечание:
Если у вас есть идеи по улучшению обложки, пишите. Рассмотрю ваши предложения!
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