Создание обложки для видео YouTube-канала о поездке

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт2 заявки325 просмотров
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Название задания:  
Создание обложки для видео YouTube-канала о поездке по заснеженной Ирландии (стиль "рваный дизайн")
Описание:  
Нужно разработать обложку для видео на YouTube-канале, посвящённого поездке по Ирландии во время сильного снегопада. Видео снято с камеры в машине, создаётся ощущение записи с авторегистратора. Видео показывает заснеженные дороги и пейзажи, что является редкостью для Ирландии. Обложка должна быть выполнена в стиле рваного дизайна (эффект "рваных краёв") и включать два горизонтальных слоя, каждый из которых отражает ключевую тему видео. Дизайн обложки должен привлекать внимание, вызывать эмоции и мотивировать зрителя кликнуть на видео.
Требования к каждому слою:
1. Верхний слой (самая верхняя горизонтальная часть):  
   - Дизайн: Крупный текст с акцентом на редкость и неожиданность снегопада в Ирландии, например:  
     - "Ireland Buried in Snow – Roads Closed!"  
     - "Unbelievable Snowstorm in Ireland!"  
   - Подзаголовок, объясняющий ситуацию, например:  
     - "A rare sight – an Irish winter wonderland."  
   - Фон: Фото заснеженного пейзажа или дороги, создающее ощущение хаоса и редкости события.  
2. Средний слой (центральная часть):  
   - Дизайн: Фото дороги или вида из машины (я предоставлю материалы).  
   - Текст: Написать крупно "Driving Through Killarney & Tralee" и добавить сверху подпись, например, "Rare Winter Journey by Car".  
   - Фон: Использовать предоставленные фото с пейзажами заснеженных дорог.  
Объединение слоёв:  
- Обложка должна передавать атмосферу зимнего приключения с акцентом на редкость и драматичность снегопада.  
- Включить визуальный элемент, связывающий все слои, например:  
  - Иконки снежинок или эффекты снега.  
  - Линии, имитирующие дорожные полосы или следы шин.  
- Добавить небольшой текстовый элемент, который указывает, что это видео сопровождается новогодним плейлистом, например:  
  - "Drive with festive vibes – enjoy our Christmas playlist!"  
Дополнительные элементы:  
- Я предоставлю скриншоты с телефона, где местное правительство предупреждает о плохих погодных условиях и рекомендует воздержаться от выхода на улицу. Эти скриншоты нужно встроить в обложку, чтобы они выглядели как подтверждение серьёзности ситуации (например, в углу или в отдельной вставке).
Дополнительные требования:  
- Формат: Размер под стандартную обложку YouTube (1280x720 px).  
- Цвета: Контрастные, с холодными зимними оттенками.  
- Стиль: Рваный коллаж с атмосферой зимнего хаоса.  
- Текст: Читаемый, хорошо вписанный в общий дизайн.
Оплата:  
- Оплата будет произведена в криптовалюте Tron (TRX).  
- Убедитесь, что у вас есть криптокошелёк для получения оплаты.  
Перспективы:  
- Если результат будет хорошим, возможна постоянная работа над похожими заданиями для канала.
Что я предоставлю:  
- Фото заснеженных дорог и пейзажей.  
- Скриншоты с предупреждениями местного правительства.  
Срок:  
Задание должно быть выполнено сегодня.
Примечание:  
Если у вас есть идеи по улучшению обложки, пишите. Рассмотрю ваши предложения!
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YouTubeДизайн обложек
5 месяцев назад
guest_1732216160682
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Александра
 
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