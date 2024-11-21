Название задания:

Создание обложки для видео YouTube-канала о поездке по заснеженной Ирландии (стиль "рваный дизайн")

Описание:

Нужно разработать обложку для видео на YouTube-канале, посвящённого поездке по Ирландии во время сильного снегопада. Видео снято с камеры в машине, создаётся ощущение записи с авторегистратора. Видео показывает заснеженные дороги и пейзажи, что является редкостью для Ирландии. Обложка должна быть выполнена в стиле рваного дизайна (эффект "рваных краёв") и включать два горизонтальных слоя, каждый из которых отражает ключевую тему видео. Дизайн обложки должен привлекать внимание, вызывать эмоции и мотивировать зрителя кликнуть на видео.

Требования к каждому слою:

1. Верхний слой (самая верхняя горизонтальная часть):

- Дизайн: Крупный текст с акцентом на редкость и неожиданность снегопада в Ирландии, например:

- "Ireland Buried in Snow – Roads Closed!"

- "Unbelievable Snowstorm in Ireland!"

- Подзаголовок, объясняющий ситуацию, например:

- "A rare sight – an Irish winter wonderland."

- Фон: Фото заснеженного пейзажа или дороги, создающее ощущение хаоса и редкости события.

2. Средний слой (центральная часть):

- Дизайн: Фото дороги или вида из машины (я предоставлю материалы).

- Текст: Написать крупно "Driving Through Killarney & Tralee" и добавить сверху подпись, например, "Rare Winter Journey by Car".

- Фон: Использовать предоставленные фото с пейзажами заснеженных дорог.

Объединение слоёв:

- Обложка должна передавать атмосферу зимнего приключения с акцентом на редкость и драматичность снегопада.

- Включить визуальный элемент, связывающий все слои, например:

- Иконки снежинок или эффекты снега.

- Линии, имитирующие дорожные полосы или следы шин.

- Добавить небольшой текстовый элемент, который указывает, что это видео сопровождается новогодним плейлистом, например:

- "Drive with festive vibes – enjoy our Christmas playlist!"

Дополнительные элементы:

- Я предоставлю скриншоты с телефона, где местное правительство предупреждает о плохих погодных условиях и рекомендует воздержаться от выхода на улицу. Эти скриншоты нужно встроить в обложку, чтобы они выглядели как подтверждение серьёзности ситуации (например, в углу или в отдельной вставке).

Дополнительные требования:

- Формат: Размер под стандартную обложку YouTube (1280x720 px).

- Цвета: Контрастные, с холодными зимними оттенками.

- Стиль: Рваный коллаж с атмосферой зимнего хаоса.

- Текст: Читаемый, хорошо вписанный в общий дизайн.

Оплата:

- Оплата будет произведена в криптовалюте Tron (TRX).

- Убедитесь, что у вас есть криптокошелёк для получения оплаты.

Перспективы:

- Если результат будет хорошим, возможна постоянная работа над похожими заданиями для канала.

Что я предоставлю:

- Фото заснеженных дорог и пейзажей.

- Скриншоты с предупреждениями местного правительства.

Срок:

Задание должно быть выполнено сегодня.

Примечание:

Если у вас есть идеи по улучшению обложки, пишите. Рассмотрю ваши предложения!

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