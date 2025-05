``` Название задания: Создание обложки для видео YouTube-канала о поездке по заснеженной Ирландии (стиль "рваный дизайн") Описание: Нужно разработать обложку для видео на YouTube-канале, посвящённого поездке по Ирландии во время сильного снегопада. Видео снято с камеры в машине, создаётся ощущение записи с авторегистратора. Видео показывает заснеженные дороги и пейзажи, что является редкостью для Ирландии. Обложка должна быть выполнена в стиле рваного дизайна (эффект "рваных краёв") и включать два горизонтальных слоя, каждый из которых отражает ключевую тему видео. Дизайн обложки должен привлекать внимание, вызывать эмоции и мотивировать зрителя кликнуть на видео. Требования к каждому слою: 1. Верхний слой (самая верхняя горизонтальная часть): - Дизайн: Крупный текст с акцентом на редкость и неожиданность снегопада в Ирландии, например: - "Ireland Buried in Snow – Roads Closed!" - "Unbelievable Snowstorm in Ireland!" - Подзаголовок, объясняющий ситуацию, например: - "A rare sight – an Irish winter wonderland." - Фон: Фото заснеженного пейзажа или дороги, создающее ощущение хаоса и редкости события. 2. Средний слой (центральная часть): - Дизайн: Фото дороги или вида из машины (я предоставлю материалы). - Текст: Написать крупно "Driving Through Killarney & Tralee" и добавить сверху подпись, например, "Rare Winter Journey by Car". - Фон: Использовать предоставленные фото с пейзажами заснеженных дорог. Объединение слоёв: - Обложка должна передавать атмосферу зимнего приключения с акцентом на редкость и драматичность снегопада. - Включить визуальный элемент, связывающий все слои, например: - Иконки снежинок или эффекты снега. - Линии, имитирующие дорожные полосы или следы шин. - Добавить небольшой текстовый элемент, который указывает, что это видео сопровождается новогодним плейлистом, например: - "Drive with festive vibes – enjoy our Christmas playlist!" Дополнительные элементы: - Я предоставлю скриншоты с телефона, где местное правительство предупреждает о плохих погодных условиях и рекомендует воздержаться от выхода на улицу. Эти скриншоты нужно встроить в обложку, чтобы они выглядели как подтверждение серьёзности ситуации (например, в углу или в отдельной вставке). Дополнительные требования: - Формат: Размер под стандартную обложку YouTube (1280x720 px). - Цвета: Контрастные, с холодными зимними оттенками. - Стиль: Рваный коллаж с атмосферой зимнего хаоса. - Текст: Читаемый, хорошо вписанный в общий дизайн. Оплата: - Оплата будет произведена в криптовалюте Tron (TRX). - Убедитесь, что у вас есть криптокошелёк для получения оплаты. Перспективы: - Если результат будет хорошим, возможна постоянная работа над похожими заданиями для канала. Что я предоставлю: - Фото заснеженных дорог и пейзажей. - Скриншоты с предупреждениями местного правительства. Срок: Задание должно быть выполнено сегодня. Примечание: Если у вас есть идеи по улучшению обложки, пишите. Рассмотрю ваши предложения! ```