Необходимо создать иллюстрацию для книжки "Тренировки по алгоритмам", изображающую велосипедиста на катамаране. Катамаран должен иметь лопасти сзади и быть выполнен в определенном стиле. Включите развивающиеся волосы и геометрические фигуры, такие как треугольники и квадраты, для обозначения данных.