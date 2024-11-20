Сделать простую иллюстрацию

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Закрыт5 заявок145 просмотров

Всем привет!

Мы ищем креативного дизайнера с хорошей насмотренностью и опытом в типографике и композиции.

Необходимо сделать простую иллюстрацию, например, лого.

Все вопросы, расценки и портфолио присылайте в лс.

Создание иллюстраций
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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