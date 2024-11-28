Перерисовка представленных персонажей в векторном формате

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен7 заявок84 просмотра

Вам представлены пять персонажей в растровом формате, необходимо в точности перерисовать только их, без фона.

Требования к заданию:

файлы необходимо отправить в формате .ai (adobe illustrator)

прошу в ходе работы использовать столько слоев, чтобы можно было работать впоследствии с частями персонажа по отдельности, как с конструктором, т.е. отдельно можно будет выделить отдельно голову, торс, части тела, костюм, волосы, аксессуары; тени также прошу выделить на отдельный слой

Суть задания заключается в том, чтоб из представленных персонажей сделать шаблон, как с куклой, она отрисована, но с ней можно проводить всякие косметические манипуляции, например, поменять цвет любого элемента.

Adobe IllustratorСоздание персонажей
6 месяцев назад
guest_1721378784084
9 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Выбранный исполнитель

mane_3Design
Мане 
22 года
год в сервисе
Была
2 часа назад
6 месяцев назад
$60
5 дней
Escrow
Профессионал своего дела. Все выполнено в точности с заданием, оперативно вносились правки, вообще получил эффект "вау" от работ, специалист очень талантлив,советую
Спасибо за сотрудничество, своевременная оплата и хорошая коммуникация.

Заявки фрилансеров

Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 часа назад
130 отзывов
6 месяцев назад
Вероника
 
50 лет
10 лет в сервисе
Была
19 дней назад
9 отзывов
6 месяцев назад
ТОП-5
Иллюстрации и Рисунки
Владислав
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
6 месяцев назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
61 отзыв
6 месяцев назад
mane_3Design
Мане 
22 года
год в сервисе
Была
2 часа назад
6 месяцев назад
ТОП-5
Иллюстрации и Рисунки
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 часов назад
201 отзыв
6 месяцев назад
ТОП-5
Иллюстрации и Рисунки
Алексей
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
6 месяцев назад