Вам представлены пять персонажей в растровом формате, необходимо в точности перерисовать только их, без фона.

Требования к заданию:

файлы необходимо отправить в формате .ai (adobe illustrator)

прошу в ходе работы использовать столько слоев, чтобы можно было работать впоследствии с частями персонажа по отдельности, как с конструктором, т.е. отдельно можно будет выделить отдельно голову, торс, части тела, костюм, волосы, аксессуары; тени также прошу выделить на отдельный слой

Суть задания заключается в том, чтоб из представленных персонажей сделать шаблон, как с куклой, она отрисована, но с ней можно проводить всякие косметические манипуляции, например, поменять цвет любого элемента.