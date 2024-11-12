Графический дизайнер для масштабного проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт3 заявки149 просмотров

Я ищу графического дизайнера для участия в создании музея, посвященного истории денежного обращения и биржевой торговли. Ищем как штатных сотрудников, так и фрилансеров, в том числе студентов старших курсов графического дизайна. Задачи включают графическое оформление описаний экспонатов и поиск решений для их размещения. Требуется позитивное мышление и готовность к творческим решениям. Наличие портфолио приветствуется, но не обязательно. Возможность войти в художественный совет музея и получить рекомендации для будущих проектов. Оплата по результатам собеседования.

6 месяцев назад
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Михаил
 
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