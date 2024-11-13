AI NSFW художник

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт3 заявки219 просмотров

Я ищу AI NSFW художника для полной занятости, удалённой работы.

Зарплата составляет от 1.5 до 2k USDT в зависимости от опыта.

Обязанности включают: разработка персонажей в различных позах, создание игровых фонов и UI (опыт является большим преимуществом).

Требуется опыт работы со Stable Diffusion и настройкой лор для получения плюсов.

Если у вас нет релевантного опыта, потребуется пройти тестовое задание.

Пожалуйста, присылайте портфолио и ник в Телеграм на указанный email.

Создание персонажейСоздание пользовательских интерфейсов
6 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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