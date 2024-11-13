Необходимо создать иллюстрации, отражающие атмосферу ночных страхов героев или игроков Standoff 2. Доступные форматы: традиционный рисунок, коллаж, компьютерная графика, анимация или видео. Срок выполнения — до 8 декабря в 00:00 (МСК).
AI NSFW художник
Я ищу AI NSFW художника для полной занятости, удалённой работы.
Зарплата составляет от 1.5 до 2k USDT в зависимости от опыта.
Обязанности включают: разработка персонажей в различных позах, создание игровых фонов и UI (опыт является большим преимуществом).
Требуется опыт работы со Stable Diffusion и настройкой лор для получения плюсов.
Если у вас нет релевантного опыта, потребуется пройти тестовое задание.
Пожалуйста, присылайте портфолио и ник в Телеграм на указанный email.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $35Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт5 месяцев назад
Требуются талантливые дизайнеры для создания обложек и баннеров на YouTube. Ищем только опытных специалистов. Необходимо предоставить кейсы и прайс в одном сообщении.Закрыт5 месяцев назад
Ищется графический дизайнер для участия в создании музея, посвященного истории денежного обращения и биржевой торговли. Задачи включают графическое оформление экспонатов и поиск креативных решений. Открыты как штатные вакансии, так и фриланс-формат, включая студентов. Позитивное мышление и наличие портфолио приветствуются. Возможность войти в художественный совет музея.Закрыт5 месяцев назад
- $10
Необхідно створити інтерактивну карту України в CorelDRAW, на якій буде кілька точок. При натисканні на ці точки повинна з'являтися певна інформація. Вся інформація буде надана замовником.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется 2D-артист для разработки бэкграундов визуальной новеллы Devil’s Terminal. Необходимо создавать иллюстрации по текстовым описаниям и референсам, используя коллажирование и photobashing. Знание Photoshop и чувство композиции обязательны. Работа на парт-тайм с оплатой в рамках инди-бюджета.Закрыт5 месяцев назад
Ищется начинающий дизайнер для создания иллюстраций персонажа для настольной игры. Необходимо нарисовать персонажей и карты по уже разработанной концепции. Предложения принимаются только от начинающих специалистов.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
- $400
Необходимо перерисовать 2-комнатную квартиру с акцентом на объем и глубину. Ожидается качественное исполнение. Приоритет отдается тем, кто использует программы для рисования. Отправьте примеры своего стиля работы.Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется опытный дизайнер для оформления чеклистов в формате комиксов. Оплата составляет 250 рублей за страницу. Также необходимо создавать макеты для полиграфии на постоянной основе. Тематика работ - детская. Ищутся профессионалы с опытом работы.Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт6 месяцев назад
- $6
Необходимо создать иллюстрацию персонажа, описанного как высокий человек в черном худи с фиолетовыми элементами на хоккейной маске. Он носит тактические перчатки и держит черный нож. Персонаж должен передавать атмосферу загадочности и угрозы, идеально подходя для жанров ужасов или триллеров.Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
- $10
Необходимо изменить текст на благодарственном письме, заменив имя и отчество на 'Уважаемый Дмитрий Юрьевич'. Также в правом верхнем углу заменить адресата на 'Д.Ю. Прокопьеву, директору МУП «Паритет», муниципальное образование город-курорт Геленджик'.Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт5 месяцев назад