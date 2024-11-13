Я ищу AI NSFW художника для полной занятости, удалённой работы.

Зарплата составляет от 1.5 до 2k USDT в зависимости от опыта.

Обязанности включают: разработка персонажей в различных позах, создание игровых фонов и UI (опыт является большим преимуществом).

Требуется опыт работы со Stable Diffusion и настройкой лор для получения плюсов.

Если у вас нет релевантного опыта, потребуется пройти тестовое задание.

Пожалуйста, присылайте портфолио и ник в Телеграм на указанный email.