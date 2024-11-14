Дизайнер/иллюстратор для создания баннеров и постов

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт4 заявки210 просмотров

Я ищу дизайнера или иллюстратора, который сможет выполнять различные задачи по созданию визуальных материалов.

Вам нужно будет делать баннеры для билбордов, шаблоны в Фигме для постов в соцсетях, плакаты, листовки и, при необходимости, рисовать от руки.

Идеальный кандидат должен иметь современный взгляд, опыт работы в данной области и, что наиболее важно, соблюдение сроков выполнения задач.

FigmaДизайн постовСоздание баннеровСоздание иллюстрацийСоздание постеров
6 месяцев назад
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