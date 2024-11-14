Ищем дизайнеров в Figma и иллюстраторов в Ai для сотрудничества на проектной основе в создании анимационных роликов. Работа включает подготовку иллюстраций под анимацию по слоям. Постоянный поток заказов и возможность участия в интересных проектах с конкретными ТЗ и бюджетом.
Дизайнер/иллюстратор для создания баннеров и постов
Я ищу дизайнера или иллюстратора, который сможет выполнять различные задачи по созданию визуальных материалов.
Вам нужно будет делать баннеры для билбордов, шаблоны в Фигме для постов в соцсетях, плакаты, листовки и, при необходимости, рисовать от руки.
Идеальный кандидат должен иметь современный взгляд, опыт работы в данной области и, что наиболее важно, соблюдение сроков выполнения задач.
Заявки фрилансеров
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