Я ищу дизайнера или иллюстратора, который сможет выполнять различные задачи по созданию визуальных материалов.

Вам нужно будет делать баннеры для билбордов, шаблоны в Фигме для постов в соцсетях, плакаты, листовки и, при необходимости, рисовать от руки.

Идеальный кандидат должен иметь современный взгляд, опыт работы в данной области и, что наиболее важно, соблюдение сроков выполнения задач.