Поиск специалистов для анимационных роликов

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Закрыт2 заявки249 просмотров

Ищем для длительного сотрудничества на проектной основе: дизайнера в фигме и иллюстратора в Ai (иллюстрации под анимацию по слоям).

Наша команда создает анимационные ролики, иллюстратор готовит один из этапов ролика.

Мы имеем постоянный поток заказов и на данный момент расширяем базу специалистов.

Включив вас в базу наших профи, открытых для сотрудничества, будем периодически предлагать вам проекты с конкретным ТЗ и бюджетом на рассмотрение вами для сотрудничества.

Будем рады пополнить команду классными спецами.

Присылайте ваши портфолио!

Adobe IllustratorFigmaСоздание иллюстраций
6 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Эдуард
 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
16 дней назад
5 месяцев назад
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
8 отзывов
6 месяцев назад