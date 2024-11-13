Поиск специалистов для анимационных роликов

Ищем для длительного сотрудничества на проектной основе: дизайнера в фигме и иллюстратора в Ai (иллюстрации под анимацию по слоям).

Наша команда создает анимационные ролики, иллюстратор готовит один из этапов ролика.

Мы имеем постоянный поток заказов и на данный момент расширяем базу специалистов.

Включив вас в базу наших профи, открытых для сотрудничества, будем периодически предлагать вам проекты с конкретным ТЗ и бюджетом на рассмотрение вами для сотрудничества.

Будем рады пополнить команду классными спецами.

Присылайте ваши портфолио!