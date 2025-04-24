Логотип для постачальника одноразового посуду в Україні

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен13 заявок145 просмотров
#1$30

Всім привіт!

Потрібен логотип для інтернет-магазину “Next Cup”, який займається продажем паперових стаканчиків та одноразового посуду для кав'ярень та бізнесу в сфері HoReCa.

🔹 Що потрібно:

✅ Унікальна тематична іконка.

✅ Гарний напис із назвою Next Cup.

✅ Варіанти кольорової гами.

🔹 Формат файлів:

🖼 SVG (без фону).

📂 Проєктні файли в Adobe Illustrator або CorelDRAW.

Лого розробляємо для інтернет-магазину nextcup.com.ua.

Конкурс триватиме 3 дні. Чекаю ваші варіанти 🚀

Adobe IllustratorCorelDRAWСоздание иконокСоздание логотипов
19 дней назад
Zhenia_Boin
Евгений 
33 года
8 лет в сервисе
Был
8 дней назад

Победитель конкурса

Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
8 часов назад
10 дней назад
Справжній професіонал! Рекомендую.
Завжди приємно брати участь у таких цікавих конкурсах! З нетерпінням чекаю на можливість подальшої співпраці!

Заявки фрилансеров

Mich_D
Михаил 
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8 часов назад
10 дней назад
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