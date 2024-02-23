Привет 👋 Я Даша, мне 22 года.
Я делаю дизайны сайтов, интернет-магазинов или лендингов. Готова созвониться по Вашим вопросам. Правки вношу бесплатно (не путать с доработками)
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#235
рейтинг фрилансера
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- Клининговая компания Чистая зона71 просмотр
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
10 месяцев назад
Создание логотипов
Очень оперативно и качественно, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Спасибо за интересный конкурс! С Давидом очень легко работать.
$10
10 баллов
год назад
CorelDRAWОтрисовка логотипов
Дарья, благодарю за успешное участие в конкурсе, призовое место ваше!
Ответный отзыв
Большое спасибо за конкурс! Со Станиславом приятно работать!!
$50
10 баллов
год назад
Создание логотипов
Очень качественно и стильно, спасибо!
Ответный отзыв
Спасибо, все на высшем уровне! Рекомендую к сотрудничеству!