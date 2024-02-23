Chaiko_Daria

Дарья Чайко Chaiko_Daria

 
23 года
2 года на фриланс-бирже
Была
7 дней назад

Привет 👋 Я Даша, мне 22 года.

Я делаю дизайны сайтов, интернет-магазинов или лендингов. Готова созвониться по Вашим вопросам. Правки вношу бесплатно (не путать с доработками)

#11CorelDRAW
#24Создание логотипов
#33Отрисовка логотипов
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#235
рейтинг фрилансера
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1 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

endlesswind
Давид 
39 лет
год в сервисе
Был
8 месяцев назад
$50
10 баллов
10 месяцев назад
Создание логотипа для бренда игрушек для взрослых
Создание логотипов
Очень оперативно и качественно, рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо за интересный конкурс! С Давидом очень легко работать.
Ответный отзыв
Stasage
34 года
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
год назад
Фамильный Герб
CorelDRAWОтрисовка логотипов
Дарья, благодарю за успешное участие в конкурсе, призовое место ваше!
Большое спасибо за конкурс! Со Станиславом приятно работать!!
Ответный отзыв
endlesswind
Давид 
39 лет
год в сервисе
Был
8 месяцев назад
$50
10 баллов
год назад
Создать логотип
Создание логотипов
Очень качественно и стильно, спасибо!
Спасибо, все на высшем уровне! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв