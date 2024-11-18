Нарисовать героев

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Закрыт8 заявок293 просмотра

Необходимо нарисовать 3 персонажей с референсов.и сделать макет открытки

Создание карточек товаровСоздание персонажей
5 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

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