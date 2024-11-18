Требуется графический дизайнер для создания иллюстраций на сайт. Необходимо разработать оригинальные рисунки, которые подойдут для визуализации контента. Ожидается профессиональный подход и креативные идеи.
Нарисовать героев
Необходимо нарисовать 3 персонажей с референсов.и сделать макет открытки
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