Ищем дизайнеров в Figma и иллюстраторов в Ai для сотрудничества на проектной основе в создании анимационных роликов. Работа включает подготовку иллюстраций под анимацию по слоям. Постоянный поток заказов и возможность участия в интересных проектах с конкретными ТЗ и бюджетом.