Ищем иллюстратора для проекта

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Закрыт6 заявок72 просмотра

Я, Лиза, ищу иллюстратора на проект с короткими сроками.

Очень важно, чтобы в портфолио были векторные персонажные иллюстрации, которые соответствуют референсу, а также умение делать иллюстрации именно под анимацию.

Жду всех желающих в лс.

Создание иллюстрацийСоздание персонажей
6 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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