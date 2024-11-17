Я, Лиза, ищу иллюстратора на проект с короткими сроками.

Очень важно, чтобы в портфолио были векторные персонажные иллюстрации, которые соответствуют референсу, а также умение делать иллюстрации именно под анимацию.

Жду всех желающих в лс.