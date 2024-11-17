Иллюстратор для руманги

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Закрыт3 заявки81 просмотр

Ищу 2D иллюстратора, художника или мангаку для работы над румангой (русским комиксом).

Сюжет находится в разработке, основные жанры: романтика, средневековье, фэнтези.

Ищу художника, который сможет работать в стилях манхва, аниме и манга.

Бюджет обсуждается, готова рассмотреть все варианты.

Создание иллюстраций
6 месяцев назад
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