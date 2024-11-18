Требуется художник для разработки раскадровки к 30-секундному 3D видео. Сроки выполнения — 3-4 дня на первый вариант. Оплата по проекту в размере 300-400 USD. Необходимо предоставить портфолио в стилистике мультфильмов 'Энканто' и 'Моана'.
Создание иллюстраций на сайт
Ищется графический дизайнер для создания иллюстраций на сайт.
За более подробной информацией обращаться в личные сообщения.
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