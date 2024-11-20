Требуется креативный дизайнер для разработки простой иллюстрации, такой как логотип. Необходим опыт в типографике и композиции. Ожидается качественный и оригинальный подход к задаче.
Дизайнер инфографики для WB
Ищем дизайнеров инфографики для WB. Требуется 2-4 часа свободного времени в день, от 18 лет. Необходимы желание работать на результат, частичная занятость, доступ к телефону или компьютеру и наличие портфолио. Новичков с маленьким опытом также принимаем, главное — желание работать.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Необходимо создать иллюстрацию для книжки "Тренировки по алгоритмам", изображающую велосипедиста на катамаране. Катамаран должен иметь лопасти сзади и быть выполнен в определенном стиле. Включите развивающиеся волосы и геометрические фигуры, такие как треугольники и квадраты, для обозначения данных.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
Требуется дизайнер-иллюстратор для отрисовки стикерпаки и наклеек на тему гор и горных трипов. Объем работы небольшой, срок исполнения 1-1,5 недели. Референсы будут предоставлены.Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Задача заключается в создании иллюстраций трех персонажей на основе предоставленных референсов. Также необходимо разработать макет открытки, который будет включать данные иллюстрации. Ожидается высокое качество работы и внимание к деталям.Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется графический дизайнер для создания иллюстраций на сайт. Необходимо разработать оригинальные рисунки, которые подойдут для визуализации контента. Ожидается профессиональный подход и креативные идеи.Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Ищется флэт-аниматор и иллюстратор для выполнения проектной задачи. Срок выполнения работ составляет 2 недели. Опыт и примеры работ обязательны.Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт5 месяцев назад
Требуется художник для разработки раскадровки к 30-секундному 3D видео. Сроки выполнения — 3-4 дня на первый вариант. Оплата по проекту в размере 300-400 USD. Необходимо предоставить портфолио в стилистике мультфильмов 'Энканто' и 'Моана'.Иллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется 2D иллюстратор или мангак для работы над румангой. Сюжет в разработке, жанры: романтика, средневековье, фэнтези. Ожидается работа в стилях манхва, аниме, манга. Бюджет обсуждается.Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Требуется иллюстратор для проекта с короткими сроками. Необходимо наличие в портфолио векторных персонажных иллюстраций, соответствующих референсам, и умение создавать иллюстрации для анимации.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт5 месяцев назад
- $60
Требуется перерисовать пять персонажей в векторном формате без фона. Файлы должны быть предоставлены в .ai. Используйте множество слоев для возможности редактирования отдельных частей персонажа (голова, торс, костюм и т.д.), чтобы обеспечить гибкость в изменении элементов.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 месяцев назад