Ищем дизайнеров инфографики для WB. Требуется 2-4 часа свободного времени в день, от 18 лет. Необходимы желание работать на результат, частичная занятость, доступ к телефону или компьютеру и наличие портфолио. Новичков с маленьким опытом также принимаем, главное — желание работать.