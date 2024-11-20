Дизайнер инфографики для WB

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Закрыт5 заявок187 просмотров

Ищем дизайнеров инфографики для WB. Требуется 2-4 часа свободного времени в день, от 18 лет. Необходимы желание работать на результат, частичная занятость, доступ к телефону или компьютеру и наличие портфолио. Новичков с маленьким опытом также принимаем, главное — желание работать.

WildberriesСоздание инфографики
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Анастасия
 
23 года
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Елена
 
53 года
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Вероника
 
21 год
5 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад
5 месяцев назад
Илона
 
28 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
2 отзыва
5 месяцев назад
Александр
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 часа назад
8 отзывов
5 месяцев назад