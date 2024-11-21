Требуется дизайнер для создания обложек для Ютуб-канала. Обязательно наличие портфолио с примерами работ. Ожидается высокое качество иллюстраций и оригинальный подход к дизайну.
Дизайн обложек видео YouTube
Ищу дизайнера для создания цепляющих обложек для видео на YouTube.
Требуется опыт и креативный подход к дизайну.
Пожалуйста, отправляйте ваши варианты работы, сроки выполнения и стоимость услуг.
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