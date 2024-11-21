Требуется дизайнер инфографики для работы в WB. Ожидается 2-4 часа свободного времени в день. Необходимы желание работать, частичная занятость и наличие портфолио. Рассматриваем новичков с небольшим опытом. Подходите, если готовы работать на результат и имеете доступ к телефону или компьютеру.