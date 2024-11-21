Дизайн обложек видео YouTube

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Закрыт5 заявок120 просмотров

Ищу дизайнера для создания цепляющих обложек для видео на YouTube.

Требуется опыт и креативный подход к дизайну.

Пожалуйста, отправляйте ваши варианты работы, сроки выполнения и стоимость услуг.

YouTubeДизайн обложек
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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