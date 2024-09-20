Редизайн 2D персонажей

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Закрыт5 заявок213 просмотров

Я создаю модификацию 2D игры и мне необходим редизайн персонажей.

Каждый персонаж упакован в минималистичную цикличную анимацию из 5-8 файлов.

Работа простая, для понимания я вообще не дизайнер, но изменил 5 персонажей

Задумка такая: модификация будет представлять из себя микс между оригинальными персонажами и миньонами.

Особенные черты оригинала могут оставаться, но сами персонажи меняются на миньонов.

Всего персонажей 35.

Возможно долгосрочное сотрудничество.

Цену и сроки присылайте в личные сообщения.

Также могу прислать видео ТЗ.

Создание персонажей
5 месяцев назад
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