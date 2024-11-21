Иллюстратор для книги

Здравствуйте!

Меня зовут Фина и я сейчас работаю над своей книгой.

Ищу талантливого иллюстратора для создания иллюстраций к книге.

Если у вас есть опыт в этой области и интерес к сотрудничеству, пожалуйста, дайте знать.