Ищется креативный дизайнер с опытом в трейдинге для создания обложек для канала на YouTube и написания креативных текстов. Требуется умение сочетать визуальный стиль с содержанием, чтобы привлечь внимание аудитории. Опыт работы в данной тематике будет преимуществом.
Иллюстратор для книги
Здравствуйте!
Меня зовут Фина и я сейчас работаю над своей книгой.
Ищу талантливого иллюстратора для создания иллюстраций к книге.
Если у вас есть опыт в этой области и интерес к сотрудничеству, пожалуйста, дайте знать.
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