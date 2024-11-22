Дизайн инфографики для создания карточек под НГ

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Закрыт6 заявок270 просмотров

Разыскивается очень творческий человек, дизайнер инфографики для создания карточек.

Продавать будем искусственные ёлки и ёлочные игрушки.

Новый год скоро, поэтому дизайнер нужен срочно.

Готовые создавать праздник, пишите.

Создание инфографикиСоздание карточек товаров
5 месяцев назад
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