Требуется дизайнер инфографики для создания карточек, посвященных продаже искусственных ёлок и ёлочных игрушек. Работа срочная, так как Новый год близко. Ожидается креативный подход к оформлению и иллюстрациям для привлечения клиентов.
Требуется Иллюстратор
Рассматриваю начинающего иллюстратора.
По всем вопросам в ЛС.
Бюджет: По договоренности.
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