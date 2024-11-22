Дизайнер

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт4 заявки325 просмотров

Требуется дизайнер.

Задачи - на выбор: Сторис для проектов, Посты для проектов, Брендбуки, Дизайн визиток и многое другое.

Дизайн постов
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Елена
 
53 года
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Егор
 
21 год
5 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
5 месяцев назад
Герасименко
 
21 год
3 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 часов назад
201 отзыв
5 месяцев назад
ТОП-5
Иллюстрации и Рисунки