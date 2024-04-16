Разработать 4 персонажа для детской аквастудии

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Закрыт3 заявки326 просмотров

Я ищу иллюстратора, который специализируется на детской тематике.

Нужно разработать 4 персонажа для детской аквастудии, важно сохранить существующую стилистику.

Примеры иллюстраций можно посмотреть на сайте: https://aliceandbimbie.ru/.

Срок выполнения - 1-2 недели.

Требуется опыт работы в детской иллюстрации и умение работать в заданной стилистике.

Бюджет обсуждается.

Создание персонажей
5 месяцев назад
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