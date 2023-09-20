Создание простой инфографики

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Закрыт3 заявки308 просмотров

Нужен дизайнер для создания простой инфографики (презентация, чек-листы).

Самое важное в работе - это скорость.

На этапе отбора - наличие портфолио.

Работа проектная, но готовы часто обращаться при первой успешной работе.

Требования: наличие портфолио, скорость выполнения задач.

Бюджет: по договоренности.

Создание инфографики
5 месяцев назад
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