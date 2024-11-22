Требуется редизайн логотипа для компании МЛТ. Необходимо создать современный логотип, который будет отражать деятельность в области светодиодов и светодиодных модулей. Прикреплен текущий логотип для ориентира.
Кратив для реклами
Потрібно зробити 3-5 креативів для запуску таргетованої реклами. Магазин займається продажем баструми. Креативи запускаються в честь чорної пʼятниці.
Щодо деталей і додаткових матеріалів можу надіслати в будь-який месенджер.
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