Нарисовать логотип

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Закрыт14 заявок45 просмотров

Есль эскиз от руки надо грамотно орисовать его и подобрать нужные цвета

Стоимость и сроки обсуждаем после ознакомление с ТЗ

Отрисовка логотипов
5 месяцев назад
igoriborodin
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