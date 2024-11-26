# 1 — $ 100 # 2 — $ 10

Победители выбираются в воскресенье*

Конкурс закрывается, всем огромное спасибо за участие!

Наша компания назывется Synetera , она занимается производством пищевых добавок и стремится создать логотип, который отразит сущность нашего бренда в области здоровья и благополучия.

Идеальный логотип должен символизировать сложные, но естественные процессы, способствующие улучшению здоровья и когнитивных функций человека. Дизайн должен быть минималистичным, но с абстрактными элементами, которые придают ему символичность.

Вдохновение для дизайна:

В основе концепции лежат процессы нейрогенеза (создание новых нейронов) и сети мицелия. Оба процесса характеризуются органической, разветвленной структурой, символизирующей рост, связь и баланс. Симметрия этих структур должна быть отражена в логотипе, чтобы подчеркнуть гармонию и единство.

Требования к дизайну:

1. Стиль:

• Логотип должен быть векторным и симметричным, передавая баланс.

• Минимализм с элементами детализации, чтобы создать глубину и уникальность.

• Предпочтительна круглая форма, символизирующая целостность.

2. Цвет и свет:

• Монохромный или двуцветный, с мягкими природными оттенками, ассоциирующимися со здоровьем.

• Линии или элементы должны иметь тонкий градиентный эффект свечения, подчеркивающий жизненную силу.

3. Темы и концепции:

• Нейрогенез и мицелий:

Эти ключевые темы должны быть отражены в логотипе через намек на цепь связей, символизирующую рост и жизненную силу. Дизайн может напоминать сегментированную мозаику с крупными элементами, соединенными гибкими линиями и плавными переходами между ними.

• Симметрия и баланс:

Поскольку компания ориентирована на здоровье и гармонию, симметрия и сбалансированная композиция играют важную роль. Они должны быть выражены через структуру и форму логотипа.

• Миниатюрность и абстракция:

Логотип должен оставаться четким и узнаваемым даже в небольших размерах. Абстрактность поможет создать универсальные ассоциации и обеспечить актуальность дизайна на долгие годы.

Дополнительные примечания:

• Избегайте излишне сложных дизайнов, которые могут потерять четкость в малых размерах. Важно сохранить баланс между детализацией и простотой.

• Вдохновение для логотипа будут составлять примеры и приблизительные эскизы, предоставленные позже. Они служат источником идей, но логотип не обязан точно повторять эти примеры. Мы открыты к вашим вариантам и идеям, которые соответствуют описанным требованиям и передают основные концепции бренда.

Желаю всем вдохновенья в работе, с уважением Дєн!