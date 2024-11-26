Логотип для компании пищевых добавок

$110
  1. Биржа фриланса
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Завершен27 заявок622 просмотра
#1$100
#2$10

Победители выбираются в воскресенье*

Конкурс закрывается, всем огромное спасибо за участие!

Наша компания назывется Synetera, она занимается производством пищевых добавок и стремится создать логотип, который отразит сущность нашего бренда в области здоровья и благополучия.

Идеальный логотип должен символизировать сложные, но естественные процессы, способствующие улучшению здоровья и когнитивных функций человека. Дизайн должен быть минималистичным, но с абстрактными элементами, которые придают ему символичность.

Вдохновение для дизайна:

В основе концепции лежат процессы нейрогенеза (создание новых нейронов) и сети мицелия. Оба процесса характеризуются органической, разветвленной структурой, символизирующей рост, связь и баланс. Симметрия этих структур должна быть отражена в логотипе, чтобы подчеркнуть гармонию и единство.

Требования к дизайну:

1. Стиль:

• Логотип должен быть векторным и симметричным, передавая баланс.

• Минимализм с элементами детализации, чтобы создать глубину и уникальность.

• Предпочтительна круглая форма, символизирующая целостность.

2. Цвет и свет:

• Монохромный или двуцветный, с мягкими природными оттенками, ассоциирующимися со здоровьем.

• Линии или элементы должны иметь тонкий градиентный эффект свечения, подчеркивающий жизненную силу.

3. Темы и концепции:

Нейрогенез и мицелий:

Эти ключевые темы должны быть отражены в логотипе через намек на цепь связей, символизирующую рост и жизненную силу. Дизайн может напоминать сегментированную мозаику с крупными элементами, соединенными гибкими линиями и плавными переходами между ними.

Симметрия и баланс:

Поскольку компания ориентирована на здоровье и гармонию, симметрия и сбалансированная композиция играют важную роль. Они должны быть выражены через структуру и форму логотипа.

Миниатюрность и абстракция:

Логотип должен оставаться четким и узнаваемым даже в небольших размерах. Абстрактность поможет создать универсальные ассоциации и обеспечить актуальность дизайна на долгие годы.

Дополнительные примечания:

• Избегайте излишне сложных дизайнов, которые могут потерять четкость в малых размерах. Важно сохранить баланс между детализацией и простотой.

• Вдохновение для логотипа будут составлять примеры и приблизительные эскизы, предоставленные позже. Они служат источником идей, но логотип не обязан точно повторять эти примеры. Мы открыты к вашим вариантам и идеям, которые соответствуют описанным требованиям и передают основные концепции бренда.

Желаю всем вдохновенья в работе, с уважением Дєн!

Создание логотипов
5 месяцев назад
guest_1732042036237
5 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
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Победители конкурса

PetrukDesing
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 дня назад
5 месяцев назад
Хочу подякувати виконавцю за якісну та професійну роботу над логотипом! Він зумів точно вловити нашу ідею та втілити її у сучасному, стильному дизайні, який ідеально відображає сутність нашого бренду. Особливо сподобалася увага до деталей, оперативність та готовність доопрацювати нюанси, враховуючи всі наші побажання. Результат перевершив очікування, і ми дуже задоволені співпрацею. Рекомендую цього виконавця як справжнього професіонала своєї справи. Дякую за чудову роботу!
Чудовий досвід, чудовий замовник)
kazadulik
38 лет
13 лет в сервисе
Была
3 дня назад
5 месяцев назад
Хочу висловити величезну подяку виконавиці за розробку логотипу! Її професіоналізм та творчий підхід перевершили всі мої очікування. Вона з першого разу зрозуміла концепцію нашого бренду та ідеально відобразила її у дизайні. Логотип вийшов стильним, сучасним і таким, що викликає довіру. Особливо вразила увага до деталей і врахування всіх побажань у процесі роботи. Рекомендую цю виконавицю всім, хто шукає надійного і талановитого дизайнера. Співпраця була легкою, приємною і дуже продуктивною. Дякую ще раз за чудовий результат!
Вдячна за такий цікавий конкурс та чудовий відгук! Співпрацею дуже задоволена! Дякую за довіру та можливість працювати над вашим проектом! Рекомендую!

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