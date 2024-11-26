Требуется разработать логотип для производственной компании «КОСМО», которая занимается продажей очистных сооружений. Логотип должен включать элементы для подбрендов «КосмоЛОС» и «КосмоСЕПТ», сохраняя общие фирменные элементы. Предпочтительная цветовая палитра указана на прикрепленном изображении, но открыты для ваших предложений.
Логотип для компании пищевых добавок
Победители выбираются в воскресенье*
Конкурс закрывается, всем огромное спасибо за участие!
Наша компания назывется Synetera , она занимается производством пищевых добавок и стремится создать логотип, который отразит сущность нашего бренда в области здоровья и благополучия. Идеальный логотип должен символизировать сложные, но естественные процессы, способствующие улучшению здоровья и когнитивных функций человека. Дизайн должен быть минималистичным, но с абстрактными элементами, которые придают ему символичность. Вдохновение для дизайна: В основе концепции лежат процессы нейрогенеза (создание новых нейронов) и сети мицелия. Оба процесса характеризуются органической, разветвленной структурой, символизирующей рост, связь и баланс. Симметрия этих структур должна быть отражена в логотипе, чтобы подчеркнуть гармонию и единство. Требования к дизайну: 1. Стиль: • Логотип должен быть векторным и симметричным, передавая баланс. • Минимализм с элементами детализации, чтобы создать глубину и уникальность. • Предпочтительна круглая форма, символизирующая целостность. 2. Цвет и свет: • Монохромный или двуцветный, с мягкими природными оттенками, ассоциирующимися со здоровьем. • Линии или элементы должны иметь тонкий градиентный эффект свечения, подчеркивающий жизненную силу. 3. Темы и концепции: • Нейрогенез и мицелий: Эти ключевые темы должны быть отражены в логотипе через намек на цепь связей, символизирующую рост и жизненную силу. Дизайн может напоминать сегментированную мозаику с крупными элементами, соединенными гибкими линиями и плавными переходами между ними. • Симметрия и баланс: Поскольку компания ориентирована на здоровье и гармонию, симметрия и сбалансированная композиция играют важную роль. Они должны быть выражены через структуру и форму логотипа. • Миниатюрность и абстракция: Логотип должен оставаться четким и узнаваемым даже в небольших размерах. Абстрактность поможет создать универсальные ассоциации и обеспечить актуальность дизайна на долгие годы. Дополнительные примечания: • Избегайте излишне сложных дизайнов, которые могут потерять четкость в малых размерах. Важно сохранить баланс между детализацией и простотой. • Вдохновение для логотипа будут составлять примеры и приблизительные эскизы, предоставленные позже. Они служат источником идей, но логотип не обязан точно повторять эти примеры. Мы открыты к вашим вариантам и идеям, которые соответствуют описанным требованиям и передают основные концепции бренда.
Желаю всем вдохновенья в работе, с уважением Дєн!
Победители конкурса
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