Разработайте логотип для компании Synetera, занимающейся производством пищевых добавок. Логотип должен быть векторным, минималистичным и символизировать процессы нейрогенеза и мицелия. Важны симметрия и баланс, а также использование мягких природных оттенков. Уникальный дизайн должен быть четким и узнаваемым даже в небольших размерах.
Логотип
Создать логотип в арабском стиле для кофейни, чайханы " Karak&coffee" использовать бежевые постельные тона и коричневые, шоколадные.
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