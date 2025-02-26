Таргетолог, створення креативів, запуск реклами Meta
Мене звати Марина, я таргетолог.
За рік в таргеті працювала з нішами:
інста магазин
фотограф
доставка води
б'юті сфера
астролог.
Допоможу вам налаштувати рекламу, яка приведе до вас покупців, готових до покупок. Ви отримаєте.
Більше продажів ваших товарів чи послуг.
Точне попадання у вашу цільову аудиторію.
Результати вже у перший тиждень запуску.
Портфолио
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- Ваші думки до рекламинет просмотров
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