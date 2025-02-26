Marina602

Марина Marina602

 
33 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 месяца назад
Таргетолог, створення креативів, запуск реклами Meta

Мене звати Марина, я таргетолог.

За рік в таргеті працювала з нішами:

  • інста магазин

  • фотограф

  • доставка води

  • б'юті сфера

  • астролог.

    Допоможу вам налаштувати рекламу, яка приведе до вас покупців, готових до покупок. Ви отримаєте.

    • Більше продажів ваших товарів чи послуг.

    • Точне попадання у вашу цільову аудиторію.

    • Результати вже у перший тиждень запуску.

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