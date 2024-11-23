Техническое задание для иллюстрации:

1. Фон и стиль:

• Иллюстрация должна быть выполнена в стиле предоставленного примера: яркий, динамичный и выразительный.

• На заднем плане крупным шрифтом разместить год “2025”.

2. Центральный элемент:

• По центру указать дату “02/01”.

• Рядом с датой прописать день недели, соответствующий этой дате.

3. Рука и татуировки:

• На руке (кисть и предплечье) должны быть несколько татуировок для создания насыщенности и эстетики.

• Среди этих татуировок особо выделить логотип “SBZ”: он должен быть размещён на видном месте, чтобы бросаться в глаза и быть ключевым элементом.

• Логотип будет предоставлен позже.

4. Дополнительные элементы:

• В композиции разместить надпись “Coming Soon”, распределив её гармонично по изображению.

Иллюстрация должна сохранять стиль оригинала, но иметь насыщенные детали и акцент на логотип “SBZ” среди других татуировок.