Требуется иллюстрация игрока из игры RUST с выраженной эмоцией удивления. Рисунок должен быть выполнен по пояс, руки не должны быть обрезаны. Одежда игрока включает перчатки, куртку и худи. Возможна помощь с фотографиями игрока для детального изучения его образа.
Иллюстрация для соцсетей
Техническое задание для иллюстрации:
1. Фон и стиль:
• Иллюстрация должна быть выполнена в стиле предоставленного примера: яркий, динамичный и выразительный.
• На заднем плане крупным шрифтом разместить год “2025”.
2. Центральный элемент:
• По центру указать дату “02/01”.
• Рядом с датой прописать день недели, соответствующий этой дате.
3. Рука и татуировки:
• На руке (кисть и предплечье) должны быть несколько татуировок для создания насыщенности и эстетики.
• Среди этих татуировок особо выделить логотип “SBZ”: он должен быть размещён на видном месте, чтобы бросаться в глаза и быть ключевым элементом.
• Логотип будет предоставлен позже.
4. Дополнительные элементы:
• В композиции разместить надпись “Coming Soon”, распределив её гармонично по изображению.
Иллюстрация должна сохранять стиль оригинала, но иметь насыщенные детали и акцент на логотип “SBZ” среди других татуировок.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется дизайнер для создания обложки на YouTube. Ищем креативного специалиста, способного создать привлекательную иллюстрацию для видео. Обложка должна быть яркой и привлекающей внимание, соответствующей тематике контента.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Необходимо разработать карманный календарик размером в две визитки. С одной стороны должен быть календарь на 2025 год, а с другой - флаер с контактными данными. Обеспечьте графическое оформление и структуру для печати.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен5 месяцев назад
- $5
Необходимо разработать 3-5 креативов для запуска таргетированной рекламы в честь Черной пятницы для магазина бастурмы. Предоставление деталей и дополнительных материалов возможно через любой мессенджер.Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт4 месяца назад
Требуется дизайнер для создания простой инфографики, включая презентации и чек-листы. Основное требование - высокая скорость выполнения задач и наличие портфолио. Это проектная работа с возможностью постоянного сотрудничества при успешной первой работе. Бюджет обсуждается.Закрыт5 месяцев назад
Требуется иллюстратор для создания 4 персонажей для детской аквастудии. Необходимо сохранить существующую стилистику. Опыт работы в детской иллюстрации обязателен. Срок выполнения - 1-2 недели, бюджет обсуждается.Закрыт5 месяцев назад
Требуется ретушер для работы с ювелирными изделиями из золота, одеждой и обувью. Необходимо предоставить портфолио и указать цены на услуги до и после ретуши. Примеры работ по одежде, золоту и обуви приветствуются.Закрыт5 месяцев назад
Вакансия для дизайнера с возможностью выбора задач: создание сторис и постов для проектов, разработка брендбуков и дизайн визиток. Требуются креативные идеи и навыки в графическом дизайне.Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Требуется иллюстратор для создания иллюстраций и рисунков. Рассматриваются начинающие специалисты. Бюджет обсуждается в зависимости от проекта.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется дизайнер инфографики для создания карточек, посвященных продаже искусственных ёлок и ёлочных игрушек. Работа срочная, так как Новый год близко. Ожидается креативный подход к оформлению и иллюстрациям для привлечения клиентов.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт5 месяцев назад