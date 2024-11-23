Графический дизайнер/иллюстратор для ELYTS

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт1 заявка272 просмотра

Здравствуйте!

Ищу графического дизайнера/иллюстратора для создания 17 новых иллюстраций для сайта онлайн-ретейлера одежды «ELYTS».

Необходимо создать стильные рисунки, соответствующие новому брендбуку компании, которые помогут визуализировать гайдлайны по определению размеров одежды для покупателей.

Все детали можно обсудить после просмотра портфолио.

Создание иллюстраций
5 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

Владислав
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
день назад
1 отзыв
5 месяцев назад