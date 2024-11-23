Требуется графический дизайнер для разработки ярких и уникальных карточек товаров для платформы Wildberries. Необходимо выделить продукцию среди конкурентов, используя креативный подход и внимание к деталям. Обязательно предоставление примеров работ и портфолио.
Графический дизайнер/иллюстратор для ELYTS
Здравствуйте!
Ищу графического дизайнера/иллюстратора для создания 17 новых иллюстраций для сайта онлайн-ретейлера одежды «ELYTS».
Необходимо создать стильные рисунки, соответствующие новому брендбуку компании, которые помогут визуализировать гайдлайны по определению размеров одежды для покупателей.
Все детали можно обсудить после просмотра портфолио.
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